Slow J e Pedro Mafama são os mais nomeados nos Prémios da Música Portuguesa PLAY

Os músicos Slow J e Pedro Mafama são os artistas com mais nomeações na 6.ª edição dos PLAY - Prémios da Música Portuguesa, que este ano vão distinguir pela primeira vez os melhores da Música Ligeira e Popular. Os nomeados para os PLAY, cujos vencedores serão conhecidos em 16 de maio, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, foram anunciados esta terça-feira em conferência de imprensa, na sala que irá acolher a cerimónia de entrega dos prémios. Slow J e Pedro Mafama estão indicados em três das 12 categorias sujeitas a nomeação. Os dois competem na categoria de Canção do Ano - com "Where U @" e "Preço Certo", respetivamente - e Melhor Artista Masculino.



Além disso, Slow J está ainda nomeado na categoria Álbum do Ano, com "Afro Fado", e Pedro Mafama na de Melhor Videoclipe, com "Estrada", realizado por André Caniços.



Na categoria de Canção do Ano, cujo vencedor é escolhido pelo público, além de Slow J e Pedro Mafama, estão também nomeados Ivandro, com "Chakras", tema que conta com a participação de Julinho KSD, Bárbara Tinoco, com "Chamada não atendida", Bárbara Bandeira, com o dueto com Ivandro "Como tu", e Nuno Ribeiro, Calema e Mariza, com "Maria Joana". Os Calema estão, com os D.A.M.A., os Os Quatro e Meia e os Wet Bed Gang nomeados na categoria de Melhor Grupo. Pelo PLAY de Melhor Artista Masculino, além de Slow J e Pedro Mafama, competem também Ivandro e T-Rex. Indicados para o PLAY de Melhor Álbum estão, além de "Afro Fado", de Slow J, "Cor d"Água", de T-Rex, "Portuguesa", de Carminho, e "Vida", de Jorge Palma. Carminho é uma das nomeadas ao PLAY de Melhor Artista Feminina. Além da fadista, competem também pelo prémio A Garota Não, Ana Moura e Bárbara Bandeira.



Para o PLAY de Melhor Videoclipe estão também nomeados, além de "Estrada" de Pedro Mafama, estão indicados "Escura noite", de Peculiar e realizado por Maria Beatriz Castelo, "Fim do Nada", de Mizzy Miles, com T-Rex e Zara G, realizado por XZ, e "Ressaca Bailada", dos Expresso Transatlântico e realizado por Sebastião Varela.



Os Expresso Transatlântico competem também na categoria de Artista Revelação, para qual estão nomeados ainda Ana Lua Caiano, Jüra e LEO2745. Este ano foi criada uma categoria: Prémio Música Ligeira e Popular, na qual competem Zé Amaro, com o tema "Meu coração de cowboy apaixonado", Sons do Minho, com "Recomeçar", Bandalusa, com "Sapato apertado", e José Malhoa, com "Vamos ò baile". Na 6.ª edição dos PLAY volta a ser atribuído o Prémio Lusofonia, na qual competem Luísa Sonza, com o tema "Chico", Matuê, com "Conexões de máfia" que conta com a participação de Rich The Kid, Giulia Be, com "Perfeita", e Dennis, com "Tá OK", tema em que participa MC Kevin O Chris.