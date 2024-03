Billie Eilish é a primeira mulher a ganhar Óscar, Globo de Ouro e Grammy duas vezes por canção para filme

Billie Eilish tornou-se a primeira mulher a ganhar Óscar, Globo de Ouro e Grammy por uma música original de um filme duas vezes.

Depois de ter recebido os três reconhecimentos em 2022, pela música "No Time to Die", feita para o filme da saga 007 do mesmo nome. Na altura, já se tinha tornado a mais jovem a receber esta distinção.

A artista volta a repetir o feito com "What Was I Made For?", em "Barbie".

De resto, este foi o único Óscar da noite para o filme de Greta Gerwig, produzido e protagonizado por Margot Robbie.

Ao todo, já 16 canções conseguiram o mesmo feito, incluindo cantoras femininas como Barbara Streisand e Celine Dion.