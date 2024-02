Europe, Anselmo Ralph, Filipe Karlsson, Pluto e Soraia Ramos entre os novos confirmados para o Rock in Rio 2024

Europe, Hybrid Theory, Anselmo Ralph, Pluto, Filipe Karlsson, Carolina de Deus, Soraia Ramos e os DJs Diego Miranda e KURA são os novos nomes confirmados para a edição deste ano do Rock in Rio Lisboa, marcado para os dias 15, 16, 22 e 23 de junho.

O Rock in Rio celebra 20 anos com uma edição especial no Parque Tejo, e conta com 12 horas de festa todos os dias e um espetáculo interativo de luz e fogo de artifício.

Os nomes confirmados já estão alocados aos dias do festival. No dia 15 de junho, sábado, atuarão no Palco Mundo grandes nomes internacionais do rock, nomeadamente Scorpions e Evanescence, que se juntam aos ícones portugueses Xutos & Pontapés. No Palco Galp pisarão os suecos Europe, para além das mais recentes confirmações nacionais, Pluto e Hybrid Theory.

Domingo, 16 de junho, atuam Ed Sheeran, Calum Scott, Fernando Daniel e Jão no Palco Mundo, e Lukas Graham, Jake Bugg, Carolina de Deus e Diego Miranda no Palco Galp.