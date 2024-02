Bobi já não é o cão mais velho do mundo por falta de provas

O Guiness decidiu retirar o recorde de cão mais velho do mundo ao português Bobi, por haver falta de provas.

O Rafeiro do Alentejo, que morreu em outubro de 2023, chegou a viver, alegadamente, até aos 31 anos.

No entanto, esta quinta-feira, o diretor de Recordes do Guinness anunciou que "não há provas conclusivas que provem a data de nascimento do Bobi".

"O ponto central da idade do Bobi seriam os dados de microchip da base de dados do Governo que, quando lhe foi colocado em 2022, não exigia provas da idade de cães que tinham nascido antes de 2008", refere Mark McKinley.

O dono de Bobi já foi informado da decisão, segundo o Guinness.

Algumas fotos partilhadas nas redes sociais pelo dono levantaram suspeitas, pois mostraram diferenças na pelagem ao longo dos anos como, por exemplo, patas brancas que passaram a ser castanhas.