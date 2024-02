Martin Scorsese recebe Urso de Ouro honorário em Berlim

O realizador Martin Scorsese foi honrado com o Urso de Ouro no Festival de Cinema de Berlim, esta terça-feira.

O cineasta de 81 anos, que lançou, ainda no ano passado, "Assassinos da Rua das Flores", o mais recente dos seus filmes a ser aclamado pela crítica e a receber nomeações para as principais galas de prémios, foi o grande foco da noite de terça-feira de Berlinale, sendo ovacionado por espectadores e artistas presentes no evento.

Depois de um trecho da banda sonora de "Assassinos da Rua das Flores" ter sido interpretado ao vivo, o realizador alemão Wim Wenders tomou o palco da sala principal do Festival de Berlim para celebrar a carreira de Scorsese, que estava visivelmente emocionado.

"Realizado por Martin Scorsese. Por meio século, isto tornou-se numa marca. Meio século de uma jornada cinematográfica extraordinária", realçou Wenders, num discurso que assinalou quer os feitos artísticos de Scorsese, quer o trabalho feito para preservar e promover diversos géneros de Cinema.

Quando subiu ao palco para receber o prémio, o realizador norte-americano diz que não é capaz de falar do seu trabalho, mas garantiu sentir-se "abençoado por ter feito parte da conversa por grande parte da minha vida".

O Berlinale recebeu, ao longo da sua história, filmes de Scorsese como "O Touro Enraivecido", "O Cabo do Medo", "Gangues de Nova Iorque" e "Shutter Island".

O cineasta confirmou, ainda, que está a "contemplar a vida" e a preparar um filme sobre a vida de Jesus Cristo que será "único, diferente, provocador e divertido".