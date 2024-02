Camélia-japoneira vai representar Portugal no concurso de Árvore Europeia do Ano

Depois de ter vencido a 7.ª edição do concurso Árvore Portuguesa do Ano 2024, com 3900 votos, a camélia-japoneira vai agora representar Portugal no concurso Árvore Europeia do Ano. Localizada nos jardins centenários da Villa Margaridi, em Guimarães, esta árvore com 300 anos está em votação até 22 de fevereiro.

A Câmara Municipal de Guimarães produziu um vídeo promocional de ajuda à votação, intitulado "A Simbiose Perfeita entre Homem e Natureza", que destaca a história de dois jovens ao longo das várias fases da sua vida, contando sempre com a presença da Camélia como testemunha da evolução e amadurecimento do amor que os une..

Para a autarquia de Guimarães, este filme “captura a beleza das relações humanas e a forma como a natureza pode influenciar e enriquecer esses laços ao longo do tempo” e “convida o público a refletir sobre a importância dos laços afetivos e da conexão com a Natureza nas nossas vidas.”

A camélia-japoneira é uma espécie natural da Ásia Oriental e é um exemplo da arte de topiaria, tendo sido podada durante séculos para alcançar o seu formato singular. Esta é a segunda vez consecutiva que uma espécie exótica vence este concurso, segundo um comunicado da União da Floresta Mediterrânica – UNAC.