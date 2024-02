Documentário mais popular na Netflix conta a história da gravação de "We Are the World"

No final de janeiro, chegou à Netflix o documentário "A Grande Noite da Pop" que conta o processo de criação da música "We Are the World", em 1985.

Composta por Michael Jackson e Lionel Richie, a canção foi feita para o supergrupo "USA For Africa", que integrou Stevie Wonder, Brunce Sprignsteen Bob Dylan, Kenny Loggins, entre outros.

Lançado para a caridade, tornou-se no nono single mais vendido de sempre e uma das músicas mais reconhecíveis nos anos 80.

Agora, o documentário "A Grande Noite da Pop" leva-nos para os bastidores do dia em que os artistas norte-americanos se reuniram para gravar a canção em Los Angeles.

A produção apresenta imagens de arquivo das gravações e conta com relatos de algumas das estrelas que emprestaram a sua voz a "We Are the World".

Realizado por Bao Nguyen, que já fez documentários sobre o programa Saturday Night Live e a vida de Bruce Lee, o filme estreou-se no primeiro lugar do ranking de documentários da Netflix.