Cantora Billie Eilish volta a elogiar MARO. "Ela é inacreditável!"

A cantora Billie Eilish voltou a mostra a sua admiração por Maro, a artista portuguesa que conquistou o coração dos portugueses (e do mundo) com a canção "Saudade, saudade", na Eurovisão 2022.

No último episódio do podcast "Awards Chatter", do The Hollywood Reporter, Billie Eilish e o irmão FINNEAS falaram sobre o percurso da artista e o sucesso da música “What Was I Made For?”, música do filme Barbie, indicada ao Óscar.

Já no fim do episódio, os dois artistas revelaram as "canções da sua vida" e Billie rasgou largos elogios a MARO e à música 'we've been loving in silence', lançada em 2022.

"A canção que basicamente foi mesmo a banda sonora para a minha vida durante um período mais difícil foi uma canção chamada 'we've been loving in silence', de uma artista chamada MARO. Ela é inacreditável. partilhou a cantora.



Também o irmão e cantor FINNEAS elogiou a portuguesa. "Tem uma voz incrível".

Nas redes sociais, MARO partilhou o excerto da conversa dos irmãos, agradecendo as palavras.

"As palavras mais doces da mais fixe de todas! Obrigada", pode ler-se na partilha no Instagram.