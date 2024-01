Músico Michael Bolton operado de urgência ao cérebro

Michael Bolton, de 70 anos, foi operado de urgência depois de ter sido diagnosticado com um tumor no cérebro.

O músico americano desejou "ano novo muito feliz e saudável" aos fãs, anunciando que 2023 acabou "com alguns desafios muito inesperados".

“Pouco antes das festividades, descobri que tinha um tumor no cérebro, que nue exigia cirurgia imediata”, pode ler-se. “Graças à minha equipa médica incrível, a operação foi um sucesso. Estou agora a recuperar em casa, rodeado pelo amor e pelo apoio tremendos da minha família”.

O cantor informou que nos próximos meses, o "tempo e energia" será dedicado à recuperação, explicando que vai fazer uma pausa temporária da turné.

"É sempre a coisa mais difícil para mim desapontar os meus fãs ou adiar um espetáculo, mas não tenham dúvidas de que estou a trabalhar arduamente para acelerar a minha recuperação e voltar a atuar em breve", disse o cantor.

O artista prometeu ir atualizando os fãs quanto à sua recuperação "assim que puder".

Michael Bolton passou por Portugal em 2023, para um concerto no festival Jardins do Marquês, em Oeiras e no Douro & Porto Wine Festival.