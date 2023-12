Rock in Rio. Ivete Sangalo é a primeira confirmação para 22 de junho

Como é tradição, Ivete Sangalo vai marcar presença na próxima edição do Rock in Rio Lisboa a 22 de junho.

Trata-se a primeira confirmação para o terceiro dia do festival que, em 2024, vai assinalar 20 anos em Portugal.

A artista brasileira encontra-se a fazer espetáculos que assinalam outra data redonda em 2024: os 30 anos de carreira.

A 10.ª edição do Rock in Rio Lisboa está marcada para os dias 15, 16, 22 e 23 de junho de 2024, no Parque Tejo Lisboa, onde vai ser construída a nova Cidade do Rock que vai celebrar os 20 anos deste festival em Portugal.

O dia 15 de junho conta já com Scorpions, Evanescence, Extreme e Xutos e Pontapé nas confirmações oficiais.

O dia 16 de junho conta por sua vez com Ed Sheeran como o grande cabeça-de-cartaz e ainda Calum Scott, Jão e Fernando Daniel.

O dia 22 de junho ainda terá o seu alinhamento anunciado pela organização do Rock in Rio Lisboa.

O dia 23 contará com Doja Cat e Camila Cabello no palco principal.