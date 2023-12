Pearl Jam de volta a Portugal em 2024, seis anos depois

Os Pearl Jam estão de volta a Portugal em 2024, para a edição desse ano do festival NOS Alive. A promotora do evento anunciou esta segunda-feira que a banda de Seattle vai atuár no último dia do festival, a 13 de julho. Para esse dia estão confirmadas as atuações de Sum 41, The Breeders e Khruangbin.

A última vez que os Pearl Jam estiveram em Portugal foi em 2018, também no NOS Alive, festival onde, até agora, já atuaram em 2007, 2010 e 2018.

Outras presenças já confirmadas no Passeio Marítimo de Algés serão os Smashing Pumpkins, na abertura, dia 11, e Dua Lipa, dia 12, entre vários outros nomes.

Para 2024, os bilhetes diários custarão 79 euros, o passe de dois dias 158 euros e o passe de três dias 190 euros.

Segundo a organização, a edição de 2023 registou uma média diária de 55 mil pessoas no evento.