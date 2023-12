Doja Cat encerra Rock in Rio Lisboa

A cantora norte-americana Doja Cat é o mais recente nome confirmado no cartaz do festival Rock in Rio Lisboa 2024.

Doja Cat vai encerrar o Palco Mundo a 23 de junho, último dia do Rock in Rio Lisboa.

"Em 2023, com o lançamento do single “Paint the Town Red”, a artista atingiu o primeiro lugar na Billboard Hot 100 Chart e fez história no Spotify ao alcançar o primeiro lugar na tabela Top 50 - USA - a primeira vez que uma canção rap de uma artista feminina a solo conquistou este lugar", destaca a organização.

"Com mais de 20 milhões de streams, a vencedora do Grammy para Best Pop Duo/Group Performance", assinala o Rock in Rio.

Também esta semana o Rock in Rio Lisboa anunciou Camila Cabello para o Palco Mundo, no dia 23 de junho.



A 10.ª edição do Rock in Rio Lisboa está marcada para os dias 15, 16, 22 e 23 de junho de 2024, no Parque Tejo Lisboa, onde vai ser construída a nova Cidade do Rock que vai celebrar os 20 anos deste festival em Portugal.

O dia 15 de junho conta já com Scorpions, Evanescence, Extreme e Xutos e Pontapé nas confirmações oficiais.

O dia 16 de junho conta por sua vez com Ed Sheeran como o grande cabeça-de-cartaz e ainda Calum Scott, Jão e Fernando Daniel.

O dia 22 de junho ainda terá o seu alinhamento anunciado pela organização do Rock in Rio Lisboa.

O dia 23 contará com Doja Cat e Camila Cabello no palco principal.