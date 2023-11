Sumol Summer Fest 2024. Teto e WIU são as primeiras confirmações

O Sumol Summer Fest regressa no próximo ano ao Parque de Campismo do Inatel, junto à praia de São João, na Costa de Caparica.

Esta quinta-feira, no site do festival, foram lançadas as duas primeiras confirmações - Teto a 5 de julho e WIU a 6 de julho.

Clériton Sávio Santos Silva adotou o nome de Teto. O jovem brasileiro nasceu em Jacobina, cidade que fica a cerca de 300 quilómetros de Salvador, e é já um dos responsáveis pela explosão do trap no Brasil. Desde o início da carreira, o músico brasileiro já deu mais de 274 concertos.