Qual é a melhor hora para ir às compras ou viajar no Natal?

A cerca de um mês do Natal, a Google analisou as tendências de tráfego nos feriados do ano passado e os dados de ocupação dos estabelecimentos comerciais e revela agora quais são as alturas mais concorridas para viajar ou para ir às compras.



De acordo com os dados obtidos através do Google Maps nos dias 23 e 24 de dezembro o horário mais movimentado nas estradas é entre as 16h00 e as 17h00. No dia 25 de dezembro, o movimento acentua-se depois das 17h00.

Já as horas mais calmas são para os madrugadores: dia 23 de dezembro antes das 6h00, dia 24 de dezembro antes das 7h00. No dia 25 de dezembro, as horas mais tranquilas para viajar é antes das 9h00 ou depois das 23h00.

Para estas contas, pode ser importante referir que, no ano passado, o dia 23 de dezembro calhou a uma sexta-feira e este ano é um sábado.

Quanto ao movimentos nos supermercados e nos centros comerciais, a Google concluiu que os supermercados têm mais afluência aos sábados, às 11h00, e menos afluência também aos sábados, mas às 21h00.

Quanto aos centros comerciais, o dia e hora de maior afluência é aos domingos às 16h00 e a menor afluência regista-se também aos domingos, mas às 10h00.

A Google analisou ainda o movimento dos postos de correios e conclui que sexta-feiras às 1600 são os dias mais concorridos e quartas-feiras às 14h00 os menos concorridos.