Cascais Ópera procura novos talentos do canto lírico

Uma "novidade no panorama internacional dos concurso líricos". É assim que é descrita a iniciativa que foi criada, este ano, para procurar novos talentos no canto lírico a nível nacional e internacional. Chama-se Cascais Ópera e terá como presidente do júri o barítono russo Sergei Leiferkus, em conjunto com Adriano Jordão, que compõem a direção artística deste concurso que se pretende que chegue além-fronteiras.

As inscrições estão abertas online até 31 de dezembro e jovens de todo o planeta, de qualquer tipologia vocal, podem concorrer, desde que tenham entre 18 e 32 anos.



As primeiras provas acontecem já em 2024, de 7 a 8 de abril, altura em que serão escolhidos os semifinalistas. Antes disso, as sessões para a semifinal, nos dias 10 e 11 de dezembro, vão ser abertas ao público.

O Cascais Ópera vai, ainda, prestar-se homenagem a Teresa Berganza, numa gala denominada "Carmen para Berganza", no casino Estoril, no dia 11 de abril. Aí, vão ser relembrados os papéis mais marcantes da artista, com especial enfoque em "Carmen". O espetáculo vai contar com a presença da Orquestra Sinfónica de Cascais, dirigida pelo maestro Nikolay Lalov, e terá a participação de um coro colaborativo.

Nos dias 9, 12 e 13 de abril terão lugar masterclasses abertas a estudantes, cantores e aos participantes do concurso. Os finalistas atuam no dia 14 de abril no Teatro Nacional de São Carlos, altura em que serão entregues os prémios Égide, de dez mil euros, e Teresa Berganza, de nove mil euros.