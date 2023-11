Canais WhatsApp. Siga a Renascença para receber notícias e conteúdos "extremamente desagradáveis"

Já é possível seguir a Renascença também nos canais WhatsApp Portugal. Desde finais de outubro que é possível acompanhar as aventuras d'As Três da Manhã através da plataforma de mensagens da Meta, onde os seguidores podem receber conteúdo exclusivo dos bastidores do programa da manhã da RR, bem como do Extremamente Desagradável, com Joana Marques.

Na terça feira passada a Renascença apostou também num canal dedicado à Informação, onde é possível receber as principais notícias do dia.

Como seguir canais de WhatsApp?

Depois de terminar oficialmente com a partilha de newsletters profissionais em 2019, a plataforma volta a ter uma nova forma de interação, com a criação de canais dedicados onde se pode partilhar informação com grupos de seguidores.

Esta funcionalidade foi apresentada no verão e foi sendo disponibilizada lentamente um pouco por todo o planeta desde então. Aparecem num novo separador chamado "Canais" ou "Atualizações", estando separado das conversas com família, amigos e comunidades.

Estes canais são de sentido único, pelo que os administradores podem publicar atualizações e os seguidores podem reagir, mas não responder (como acontece nas comunidades, por exemplo). Há um diretório de canais, pesquisável, onde é possível perceber que meios, empresas e celebridades já disponibilizam o seu próprio conteúdo num canal.

Recorde-se que o WhatsApp é a segunda rede com maior penetração entre os portugueses, segundo um estudo recente da Marktest, em que 88% dos inquiridos garantiu ter conta nesta plataforma (num universo estimado de mais de cinco milhões - metade da população portuguesa).

Siga a Renascença no WhatsApp e nas redes sociais

Quem quiser seguir a informação da Renascença no WhatsApp só precisa de clicar aqui.

Depois, basta seguir e as notificações aparecem no canto superior, em Canais.

Se pretender ser avisado/a sempre que houver novidades, poderá ativar as notificações, clicando no "sino" que aparece no canto superior direito.



Para além da informação e d'As Três da Manhã, também o T3 se juntou, no entretanto, à "família" de canais RR no WhatsApp.

A Renascença está presente em várias plataformas online, onde é possível acompanhar todas as novidades. Estamos no Instagram, onde também temos uma conta de Informação e uma especialmente criada para os amantes do desporto. Também nos pode encontrar no Facebook, X (antigo Twitter), Youtube, TikTok, LinkedIn ou Reddit, por exemplo.