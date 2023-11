Europa-América de volta ao mercado com "nova imagem mas mesmos valores"

Quase quatro anos após ter declarado insolvência, a editora Europa-América reabre pela mão do grupo editorial EA/CZ, com nova imagem, mas os mesmos valores, inaugurando as suas publicações com o lançamento de uma autora peruana inédita em Portugal.

O anúncio foi feito esta quarta-feira pelo grupo editorial, dirigido por Alexandre Rezende, que adquiriu a marca e a repõe a partir desta quarta-feira no mercado nacional e internacional, "com uma nova imagem e um posicionamento que recupera os valores iniciais da histórica editora portuguesa - a aposta na publicação de autores de ficção contemporânea, europeus e americanos, ainda não editados em Portugal".

"A Europa-América foi uma das mais importantes editoras da segunda metade do século XX português. Ciente do seu legado histórico e patrimonial, a EA/CZ Editora adquiriu a chancela, com o objetivo de relançar a marca e garantir a publicação regular de autores não editados em Portugal, fomentando a leitura junto de novos públicos", afirmou o responsável.

Nesse contexto, a Europa-América vai lançar a sua primeira publicação na quinta-feira à tarde, o romance "Eu matei um cão na Roménia", da escritora peruana Claudia Ulloa Donoso, que está disponível nas livrarias já a partir desta quarta-feira.

Trata-se do romance de estreia desta jovem escritora - que lhe valeu a distinção, pela crítica, como uma das novas vozes promissoras da América Latina -, que aborda o tema da morte como ideia e intuição, mas sempre com uma observação "incrédula" do seu oposto, a vida e a sua "obstinada insistência", explica a editora.

A partir de 2024, a renovada Europa-América propõe-se a publicar com regularidade novos títulos e a ampliar o alcance e diversidade da literatura nacional, tendo como objetivo até final do ano a publicação de 12 livros.

"A promoção da criação artística é um dos nossos objetivos basilares. Pretendemos impulsionar a divulgação de autores nacionais também noutros mercados, contribuindo para a internacionalização da literatura portuguesa", diz Alexandre Rezende, acrescentando que quer fazer da Europa-América "uma ponte entre a literatura contemporânea global e a literatura emergente em Portugal", apostando na "qualidade e excelência dos seus livros".