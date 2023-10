Rui Nabeiro homenageado a título póstumo em Badajoz

O comendador e empresário Rui Nabeiro vai ser homenageado, a título póstumo, em Badajoz (Espanha), no decorrer da Fehispor -- Feira de Espanha e Portugal, que decorre entre quinta-feira e domingo, naquela cidade, revelou a organização.

No âmbito do certame, vai estar patente a exposição "As Várias Vidas de Rui Nabeiro", para homenagear o empresário alentejano e fundador do Grupo Nabeiro - Delta Cafés.

Manuel Rui Azinhais Nabeiro, natural de Campo Maior, no distrito de Portalegre, junto à raia com Espanha, nasceu a 28 de março de 1931 e morreu no dia 19 de março deste ano, vítima de doença, no Hospital da Luz, em Lisboa.

A Fehispor, vai ter lugar na Institución Ferial de Badajoz (IFEBA) e é promovida pelo ayuntamiento (ou município) local, que, no passado mês de junho, distinguiu oficialmente Rui Nabeiro como filho adotivo da cidade, a título póstumo.

Nesta 32.ª edição, o certame, que tem como objetivos reforçar os laços comerciais e promover as relações hispano-lusas, vai proporcionar aos visitantes, através da exposição, "um passeio" pela vida do empresário de Campo Maior.

Segundo a organização, em comunicado enviado à agência Lusa, Rui Nabeiro foi uma pessoa "extremamente relevante" e um "claro exemplo" de trabalho a favor da "aproximação e do encontro" entre portugueses e espanhóis.

De acordo com o programa divulgado pela IFEBA, esta feira comercial e empresarial, considerada uma das mais importantes feiras da Península Ibérica, vai decorrer num espaço com 10 mil metros quadrados, com a participação "cerca de 100 empresas" de Espanha e de Portugal.

No primeiro dia do certame, pelas 16:30 (hora espanhola, menos uma em Portugal), realiza-se a conferência intitulada "Água e Turismo", que visa realçar o valor da água como um recurso natural "importante e significativo", sendo um "fator determinante" no desenvolvimento da atividade turística.

Para o dia seguinte, sexta-feira, está programados o 1.º Encontro Hispano-Luso de Jovens Empresários, organizado por entidades de ambos os lados da raia.

A gastronomia, o artesanato e as artes são outras das vertentes em destaque no decorrer da feira, que inclui igualmente uma mostra dedicada ao turismo ibérico.

Rui Nabeiro, que morreu aos 91 anos, foi sepultado no cemitério de Campo Maior, no dia 21 de março, após milhares de pessoas terem marcado presença no cortejo e na vila, onde tiveram lugar as cerimónias fúnebres.