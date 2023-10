Quadro roubado em museu de Glasgow devolvido após 30 anos

A pintura do artista escocês Robert Gemmell Hutchison foi encontrada à venda num leilão, 30 anos depois do seu roubo.

Segundo a BBC, o alarme do Museu Infantil no Castelo de Haggs, em Glasgow, falhou, em 1989, o que permitiu aos assaltantes roubarem várias peças, como pinturas a óleo e jarras do século XVI.

Alguns dos artefactos pertenciam à famosa coleção Burrell, que tem mais de nove mil objetos e que este ano foi considerado o Museu de Arte do ano pela Art Fund, tendo recebido 120 mil dólares (cerca de 113 mil euros) de prémio.

O quadro de Hutchison , “Wading Children”, pintado em 1918, estava registado na Art Loss Register, que tem a maior data base de arte roubada, antiguidades e coleções. A organização “tem cerca de 700 mil objetos registados, incluindo 65 mil” que ainda hoje estão desaprecidos e espalhados por museus de todo o mundo, .

Já em setembro o Museu Britânico tinha pedido a ajuda da população para encontrar e recuperar vários artefactos antigos que estão "desaparecidos, roubados ou danificados". O Museu chegou mesmo a criar um site, onde estão os artigos em falta.