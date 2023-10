Joana Marques foi ao casamento digamos que real e digamos que gostou

Chegou finalmente o dia tão esperado de analisar o casamento de Maria Francisca de Bragança e Duarte de Sousa Araújo Martins. A transmissão do evento ficou a cargo da TVI, estação já versada em fazer a cobertura de casamentos de outras casas:

"Bem, só para termos Manuel Luis Goucha de volta à narração de bodas já vale a pena. Prova-se também assim que a TVI é um canal eclético. Tanto faz este casamento real, de D. Maria Francisca, da ilustre casa de Bragança, como o casamento reality, de D. Bruno III, o Provocador, da ilustre casa mais vigiada do país. Devia ser o novo slogan do canal: da duquesa de Coimbra ao só me calham é duques."