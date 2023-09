A Casa Fernando Pessoa assinala os 130 anos do nascimento de José de Almada Negreiros, com uma mesa-redonda, uma visita temática e um concerto.

A mesa-redonda reúne o investigador Fernando Cabral Martins, a historiadora Mariana Pinto dos Santos e a atriz Maria do Céu Guerra. A visita temática será feita sob o prisma da relação entre os dois escritores. No final, "Música & Palavras de Almada Negreiros" juntam em concerto Nuno Salvado, Sílvia Laureano Costa e Sónia Barradas. Os textos literários para as canções surgiram da investigação de Simão Palmeirim, que também dá voz ao projeto.

A evocação de Almada tem início às 15h30 deste sábado.