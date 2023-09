Festival Iminente quer refletir sobre uma Lisboa "sem margens, só com centros”

O festival Iminente faz este ano um ‘take over’ do Terreiro do Paço, em Lisboa, em outubro e com entrada gratuita, para “pensar numa cidade sem margens, só com centros”, anunciou a organização esta segunda-feira.

“Vamos trazer todas as comunidades que têm trabalho connosco ao longo destes anos”, disse a diretora do festival, Carla Cardoso, em conferência de imprensa, sobre a edição “Iminente Takeover”, marcada para os dias 14 e 15 de outubro no Terreiro do Paço.

O cartaz deste ano inclui Ferro Gaita, Omar Souleyman, Pedro Mafama, Batucadeiras das Olaias, Rita Vian, Sam The Kid, Pongo, Dino D’Santiago, Branko, Família Gitana, entre muitos outros.

Entre os artistas visuais contam-se Vhils, Cássio Markowski, Dish e Fiumani, aos quais se juntam ainda Ângela Ferreira, Piny e Scúru Fitchádu, reunidos para uma instalação a propósito dos 50 anos da revolução de 25 de Abril de 1974.

A conferência de imprensa deste festival, que conjuga música e artes visuais, decorreu no bairro do Rego, um dos bairros onde o festival está a desenvolver, desde junho, “workshops comunitários”.