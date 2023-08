Festival Vilar de Mouros arranca com Limp Bizkit e Xutos

O mais antigo festival de música português, Vilar de Mouros, em Caminha, começa esta quarta-feira com Limp Bizkit e Xutos & Pontapés, estendendo-se até sábado com um cartaz que inclui The Prodigy, James e Ornatos Violeta.

Este ano, o festival acontece em quatro dias, em vez dos habituais três e a organização espera juntar mais 10 mil pessoas às 60 mil que estiveram no recinto no ano passado.

O recinto, "um santuário da música, junto ao rio Coura", tem a mesma dimensão da edição anterior, tendo sido "reforçadas as estruturas de restauração, sanitários e bares", segundo Diogo Marques, da organização, em declarações à Lusa no começo da semana.

O cartaz para esta quarta-feira é composto pelos Limp Bizkit, Xutos & Pontapés, Enter Shikari, The Last Internationale e Micomaníacos.

Na quinta-feira, atuam The Prodigy, Millecolin, The Bloody Beetroots, em formato DJ "set", e Nowhere to be Found.

Para sexta-feira estão marcados os concertos de Pendulum, Within Temptation, Apocalyptica e Bizarra Locomotiva.

A edição deste ano do Vilar de Mouros encerra, no sábado, com James, Ornatos Violeta, Guano Apes e Peaches.

De acordo com Diogo Marques, uma das novidades deste ano é o "envolvimento dos patrocinadores nas atividades de animação dos festivaleiros, como por exemplo, no palco histórico, que acolheu nomes como U2 ou Elton John, entre tantos outros, que garantirá animação antes e depois dos concertos".

Haverá ainda iniciativas no rio, "workshops" de canoagem, danças na praia fluvial e um supermercado no parque de campismo.

O parque de campismo, com capacidade para quatro mil tendas e com uma zona de "glamping" com mais de 100 tendas, está aberto desde domingo.

Organizado pela empresa Surprise & Expectation, o festival passa, este ano, a ter o Crédito Agrícola como "naming sponsor" e como parceiros a Câmara de Caminha e a Junta de Freguesia de Vilar de Mouros.

O primeiro festival de música do país, que ainda hoje goza da fama do "Woodstock à portuguesa", aconteceu em 1971 em Vilar de Mouros, tendo sofrido um interregno de oito anos, entre 2006 e 2014.

A 1.ª edição, em 1971, lançada pelo médico António Barge, contou com a presença, entre outros, de Elton John e Manfred Mann.