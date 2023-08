Morreu Mark Margolis, ator de "Scarface" e "Breaking Bad"

O ator norte-americano Mark Margolis morreu, esta sexta-feira, aos 83 anos, no Hospital Mount Sinai, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, segundo confirmou o filho, Morgan, à revista "The Hollywood Reporter".

Ao longo de 71 anos de carreira, Mark Margolis, que morreu de uma doença curta, interpretou papéis marcantes, como os dos vilões Alberto "The Shadow", no filme "Scarface", de 1983, e, mais recentemente, Hector Salamanca, nas séries "Breaking Bad" e "Better Call Saul".

Margolis também entrou em seis filmes do conceituado realizador Darren Aronofsky: "Pi" (1998), "A Vida Não É um Sonho" (2000), "The Fountain - O Último Capítulo" (2006), "O Wrestler" (2008), "Cisne Negro" (2010) e "Noé" (2014).

Sobre a colaboração com o Aronofsky, Margolis contou ao "The Hollywood Reporter", em 2012, uma história engraçada:

"Ele pensa que tem a obrigação! Comecei com ele no primeiro filme dele, 'Pi', de orçamento de 600 mil dólares, quando ele era desconhecido. Peresegui-o durante três meses, porque estava sempre a mentir sobre quando receberia o meu dinheiro. Por fim, ameacei ligar à mãe dele, que também trabalhou no filme. Aí, pagou-me finalmente."

Nascido a 26 de novembro de 1939 em Filadélfia, no seio de uma família judaica, Mark Margolis tornou-se aprendiz da lendária atriz Stella Adler, que lhe ensinou "tudo o que [sabia] sobre representar".