“O Algoritmo da Epilepsia” sobe ao palco do teatro em Coimbra

“Nós próprios não tínhamos muito conhecimento sobre a doença e acreditamos que talvez muita gente também possa não ter, e ao ver este espetáculo vão ficar com uma ideia”, diz, destacando que o objetivo da Marionet “é sempre levantar questões e pôr as pessoas a pensar”.

A parceria entre a Marionet e a UC já tem mais de 15 anos e tem permitido levar a palco a investigação e ciência que se faz na instituição.

“Desta vez, toda a equipa artística teve aulas com o docente do DEI sobre IA, algoritmos e epilepsia. Os artistas tiveram também a oportunidade de conversar com doentes e com a equipa médica da Unidade de Monitorização de Epilepsia e do Sono (UMES) do Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra (CHUC) que integra o projeto”, lê-se no documento.

Ao longo do ano, também foram desenvolvidas várias iniciativas abertas à comunidade, nomeadamente uma reunião para discussão do processo criativo e foi criada uma plataforma digital em que qualquer pessoa podia submeter ideias para a construção do espetáculo.