Vilar de Mouros revela cartaz com Limp Bizkit, The Prodigy e James

No primeiro dia, a freguesia do concelho de Caminha recebe Enter Shikari, The Last International, Micomaníacos e Xutos & Pontapés. No entanto, o destaque maior na inauguração do festival de rock vai mesmo para os Limp Bizkit, banda norte-americana que volta a ser confirmada, depois de ter cancelado a sua atuação em Vilar de Mouros no ano passado.

Os britânicos The Prodigy configuram o grande nome do segundo dia, no qual o palco do festival contará ainda com Millencolin, The Bloody Beetroots e Nowhere to be Found.

Within Temptation, Apocalyptica e Bizarra Locomotiva fazem companhia a Pendulum no terceiro dia do cartaz de Vilar de Mouros. No último dia, o Alto Minho recebe Peaches, Guano Apes, Ornatos Violeta e ainda outro dos nomes grandes do festival de música: James.

Quanto a preços, o bilhete diário está fixado nos 45 euros, enquanto os passes gerais variam entre os 90 euros (3 dias) e os 120 euros (4 dias).