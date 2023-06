Expofacic. Cantanhede espera chegar aos 400 mil visitantes

A comissão organizadora da 31ª edição da Feira Agrícola, Comercial e Industrial - Expofacic, que se realiza em Cantanhede, de 27 de julho a 6 de agosto, espera, este ano, a visita de perto de 400 mil pessoas, disse nesta quinta-feira, o Presidente do Conselho de Administração da Inova - EM. Disposto ao longo de 100 mil metros quadrados de recinto fechado, o certame está “preparado para receber 400 mil pessoas, o número que é o nosso objetivo para este ano”, afirmou Idalécio Oliveira, na conferência de apresentação do evento. Com orçamento previsto a rondar 1.150 mil euros, o certame contará com 625 espaços de exposição ocupados por cerca de 500 expositores. A área gastronómica reunirá 72 espaços com 43 associações locais que vão explorar as tasquinhas, quatro restaurantes e 25 estabelecimentos de streetfood. Haverá duas exposições temáticas, a “Alive Dinossaurus”, que ocupará uma área de 1.500m2, e o mercado de produtores. Importância das empresas Serão vai contar com “uma forte representatividade do tecido empresarial do concelho e a presença de um significativo número de empresas de todo o território nacional”, disse a presidente da câmara municipal de Cantanhede.

Helena Teodósio salientou a importância das empresas “sem as quais não seria possível dar corpo a esta exposição”, mas relevou também a forte adesão das escolas e das associações do concelho que, com as tasquinhas, participam no evento “que continua a crescer de forma sustentável”. 18 concelhos da comunidade intermunicipal de Coimbra presentes Este ano, os outros 18 concelhos da comunidade intermunicipal de Coimbra estarão representados no certame, com os seus produtos endógenos. Para Raul Almeida, vice-presidente da Comunidade, a Expofacic tem uma dimensão que, para toda a região, é “importantíssima, pelo impacto que tem nas nossas empresas e na marca Região de Coimbra”. Turismo Centro espera melhores resultados de que em 2022 Para o Presidente do Turismo Centro, a Expofacic deste ano terá, ainda, melhores resultados do que em 2022. Pedro Machado revelou que “em 2022, nós tivemos 4.411 mil dormidas, só de portugueses, quando em 2021 tivemos 3.359”, o que significa que, dado o crescimento registado em 2022, “já estamos em franca recuperação dos números que vinham de 2019”.