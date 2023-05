Licenciado aos 79 anos: “Agora estou a realizar aquilo que sempre quis”

Fernando França Pereira tem 79 anos e é finalista na licenciatura em Engenharia Têxtil, na Universidade do Minho.

Ao longo da sua vida, não teve oportunidade de prosseguir estudos, mas o avançar da idade não o impediu de cumprir um sonho: obter uma licenciatura.

"Ninguém me incentivou a estudar. Eu disponibilizei-me, porque sempre quis", diz o estudante de Engenharia à Renascença.

"Foi um objetivo meu e estou a tentar atingi-lo. Nós temos de ter objetivos na vida, senão ela não faz sentido."

"A minha ideia é que todos deviam estudar", enfatiza.



"Se todos os picheleiros, pedreiros e trolhas pudessem ter um curso superior era bom. Pôr Portugal acima da média."



Em 2014, quando terminou o ensino secundário, já com 70 anos, decidiu continuar os estudos no ensino superior. Nesse mesmo ano, matriculou-se no curso de Engenharia Têxtil, na U.Minho. Para o estudante de Vizela, a formação superior deveria ser um objetivo de todos:

Durante dois anos, parou por doença, mas, mesmo assim, continuou focado em finalizar as suas metas.



Independentemente de ser o aluno mais velho da universidade, Fernando nunca sentiu um tratamento diferente em relação aos colegas e professores: "Nem penso nisso. Eles tratam-me por senhor Fernando. Eu até queria que fosse só Nando ou Fernando."

"A amizade entre colegas é realmente muito saudável. Não vejo diferença de idades, eles colaboram comigo. Às vezes até estudámos em grupo", conta.

No entanto, Fernando Pereira assume que nem sempre a vida universitária é fácil: “Às vezes, vejo alguns [colegas] desanimados e eu dou-lhes força, sempre que posso, para que não desistam. Porque é bonito estudar, evoluir os conhecimentos."

O quase octagenário estudante de Engenharia não pensa em entrar no mundo profissional: "É só mesmo fazer o curso, mais nada. Trabalhar na área está fora de questão."

Ainda assim, Fernando diz que ainda pretende tirar mestrado: "Aqui sinto-me bem, vou continuar a estudar. E aconselho os meus colegas a não desanimarem", remata.