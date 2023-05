Concerto dos Coldplay teve fã a tocar piano e Chris Martin a cantar em português

Cerca de 50 mil pessoas encheram, na noite desta quarta-feira, o estádio Cidade de Coimbra para ver e ouvir a banda britânica Coldplay.

Foi o primeiro de uma série de quatro concertos que a banda dá, por estes dias, na cidade dos estudantes.

Os fans da banda começaram por se concentrar junto às portas do estádio logo ao final da tarde desta terça-feira e, com o amanhecer do dia D, foram engrossando as filas, respondendo afirmativamente ao apelo que a promotora Everything is New tinha feito nas redes sociais para que chegassem cedo.