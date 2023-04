Caíram as acusações contra Alec Baldwin por morte de cinematógrafa

As acusações por homicídio involuntário dirigidas a Alec Baldwin, depois de ter acidentalmente baleado de forma fatal a cinematógrafa Halyna Hutchins, durante a rodagem do filme "Rust", caíram.

Segundo os advogados do ator, o julgamento que iria arrancar em duas semanas, não se vai realizar, porque as acusações foram retiradas, segundo cita a BBC.

"Estamos satisfeitos pela decisão de arquivar o caso e encorajamos uma investigação precisa aos factos e circunstâncias deste trágico acidente", disse o advogado Luke Nikas, à BBC.

Um advogado da vítima terá dito que "os factos foram completamente mal interpretados".

A diretora de fotografia Halyna Hutchins, de 42 anos, morreu nas filmagens do filme "Rust", depois de ter sido atingida por uma bala disparada por Alec Baldwin, a partir de uma arma de adereço que não deveria ter munições reais.



O incidente remonta a outubro de 2021 e aconteceu no estado do Novo México. Os disparos feriram também o diretor do filme, Joel Souza, de 48 anos.