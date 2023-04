João Canijo premiado no Festival de Cinema Internacional do Uruguai

O português João Canijo venceu este sábado o prémio de melhor realizador no Festival de Cinema Internacional do Uruguai, divulgou a Cinemateca Uruguaia, em Montevideu, que organizou o evento.

"A composição obsessiva dos planos e o desenvolvimento de um conceito sonoro não menos minucioso, são as marcas de um realizador que tem uma ideia de cinema e uma forma de a concretizar plano a plano", destacou o júri, na apreciação do filme "Mal Viver".

"A força formal está ao serviço da exploração da psique de uma mulher numa crise radical que afeta todos os seus vínculos essenciais. Os mecanismos dramáticos transferem a experiência das personagens quase diretamente para o espetador, um efeito cansativo mas esteticamente admirável", acrescentou.

O filme "Mal Viver" já tinha vencido no final de fevereiro o Urso de Prata para prémio do júri do 73.º Festival de Cinema de Berlim.

O filme é, segundo a sinopse, "a história de uma família de várias mulheres de diferentes gerações, que arrastam uma vida dilacerada pelo ressentimento e o rancor, que a chegada inesperada de uma neta vem abalar, no tempo de um fim de semana".

O elenco conta com as atrizes Rita Blanco, Anabela Moreira, Madalena Almeida, Cleia Almeida, Vera Barreto, Filipa Areosa, Leonor Silveira, Lia Carvalho, Beatriz Batarda, Leonor Vasconcelos e Carolina Amaral, às quais se juntam os atores Nuno Lopes e Rafael Morais.

O filme estreia nas salas portuguesas a 11 de maio.

Com a longa-metragem "Sangue do Meu Sangue" (2011), que conta igualmente com Rita Blanco e Anabela Moreira no elenco, João Canijo ganhou diversos prémios em festivais de cinema europeus.

João Canijo preside neste momento ao Júri do Festival de Cinema de Istambul, onde os filmes "Mal Viver" e "Viver Mal" são também apresentados, informou a Midas Filmes.

A produtora destaca o facto de os filmes terem "já muitos outros festivais na sua circulação internacional, nomeadamente em Espanha, Alemanha, Áustria, e diversos festivais na América Latina e Extremo Oriente".

Por outro lado, salientou que "Mal Viver" e "Viver Mal" têm ante-estreias marcadas para a Competição Nacional do IndieLisboa, a 29 de abril, seguindo-se a cidade do Porto, a 07 de maio, no Batalha Centro de Cinema.