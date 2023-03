Táxi anunciam regresso aos palcos com concerto em Lisboa

Quarenta anos depois de terem lançado o famoso tema "Cairo", a banda Táxi prepara-se para regressar aos palcos.

Nascida no Porto, a banda anunciou esta quinta-feira o regresso com um primeiro concerto no Capitólio, em Lisboa. A primeira parte estará a cargo de Gohu, alter ego de Hugo Veiga.

O concerto, agendado para 2 de junho, marca o início de uma digressão por mais locais a anunciar, adianta em comunicado a banda, autora de êxitos como "Chiclete", "Fio da Navalha" ou "Rosete".

Os bilhetes para o espetáculo em Lisboa já estão à venda, com um preço único de 30 euros.