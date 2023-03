Joana Marques: "A Bárbara pode ser Parada mas mexeu muito com o Cláudio Ramos"

Hoje, Joana Marques traz-nos uma história de amor, desamor, posts no instagram e peixeirada. As personagens principais são Bárbara Parada e Miguel Vicente, dois ex-concorrentes do Big Brother, um do norte, outro do sul:

"Isto é capaz de ser das histórias mais dramáticas que já passaram pelo Dois às Dez, atenção. E olhem que eles recebem muita gente com doenças chatas... mas uma coisa tão impressionante como esta não me lembro de ter visto. A arrepiante historia da rapariga do Porto que ruma ao Algarve atrás do amor e depois do amor acabar continua lá, em casa da Sandra, ou sandrinharibero37 no instagram, para os amigos."



Cláudio Ramos não ficou indiferente ao desgosto de Bárbara e as coisas ficaram um bocado descontroladas quando chegou a vez de entrevistar Miguel:

"Finalmente isto vai ficar interessante. Digamos que o Cláudio Ramos vai ficar quase tão enervado com esta conversa sobre o seu instagram como ficou em 2019 com uma conversa sobre o instagram da Fátima Lopes. E porque é que eu me lembro disso? Perguntam vocês? Porque sou doente."