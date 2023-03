Renault Austral é o Carro do Ano em Portugal

O Renault Austral é o Carro do Ano 2023 em Portugal. O mais recente híbrido SUV da Renault chegou, foi visto e testado e convenceu o júri do Troféu Seguro Direto/Carro do Ano/Volante de Cristal, que vai na 40.ª edição.

As linhas do Renault Austral apontam, segundo a marca, para um design atlético e refinado, com traços marcantes, formas salientes e soluções técnicas coerentes.

Tudo sobre uma rodas de grandes dimensões. É um veículo à medida de um Suv, com 1,62 metros de altura, 1,83 metros de largura e 4,51 metros de comprimento.

No interior é refinado e tecnologicamente a par com o que de melhor se faz. E tem 32 sistemas de ajuda à condução. A bagageira é uma boa surpresa com 575 dm3.

A versão ensaiada foi um E-Tech Full Hybrid 200. Alia o motor 1.2 turbo de três cilindros, a gasolina, com 130 cavalos, a dois motores elétricos, ambos montados na dianteira do carro. O resultado é uma potência máxima de 200 cavalos.