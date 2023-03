Joana Marques analisa os concorrentes d'O Triângulo

Joana Marques continua a análise dos concorrentes do novo reality show da TVI apresentado por Cristina Ferreira, e hoje temos doutorados em flirt, fãs do António Guterres, um Sebastião Bugalho do oeste e concorrentes que já não têm idade para andar nestas lides:

"Por acaso quando penso no envelhecimento dos meus pais é das coisas que mais temo. A demência e que se inscrevam num reality show. Em princípio são duas coisas que ocorrem em simultâneo."

Também demonstrou preocupação com o percurso de vida dos mais jovens:

"Imagino a mãe da Inácia, toda contente, a contar às amigas...e sem que nada o fizesse esperar, está dentro do Triângulo. Isto pode acontecer nas melhores famílias, ninguém está a salvo. Sabem qual foi o problema? A Inácia meteu-se naquela coisa que... começa com D e faz muito mal. O desenvolvimento pessoal."

Depois da análise da estreia e da primeira ronda de concorrentes, este foi o terceiro episódio do Extremamente Desagradável dedicado ao Triângulo.