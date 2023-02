Preços. Um concerto pode sair mais mais caro do que ver uma época de futebol

Dos concertos mais pequenos a espetáculos de Madonna, Coldplay e Harry Styles, nunca tinham sido cobrados valores tão elevados por um bilhete para um concerto. No caso dos festivais por exemplo, se em 2018 um bilhete diário para o Nos Alive custava 65 euros, este ano custa 74 euros. A justificação são os efeitos da inflação.

À Renascença, Luís Pardelha, da Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos (APEFE), diz que “o aumento do custo de vida traduziu-se no aumento dos valores de alguns fornecedores e serviços ligados à cultura, como equipamentos de som e de luz, ou , como rent-a-car’s e combustíveis”, pontos que de acordo com Luís Pardelha “pesam nos orçamentos finais dos espetáculos, sendo inevitável que o aumento de custo chegasse ao preço dos bilhetes”.

Para além dos custos com a organização também os artistas e o mercado internacional estão mais caros, mais um ponto que justifica a subida do preço dos bilhetes.

Ainda assim, os preços praticados em Portugal continuam a ser dos mais baixos na Europa, o que faz com que o mercado português continue a atrativo para o público estrangeiro. O mesmo responsável admite estar atento, sublinhando que é cedo para perceber quais as consequências que o aumento do custo dos bilhetes vai ter no mercado.

Por outro lado, apesar de os restantes países terem mais capacidade para pagar caches caros, Luís Pardelha sublinha que os artistas internacionais continuam a ter interesse em vir a Portugal, dando como prova os cartazes já anunciados.