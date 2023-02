Preços. Um concerto pode sair mais caro do que ver uma época de futebol

Apesar de a cultura ter sido um dos sectores mais afetados pela pandemia, Luís Pardelha afasta a hipótese de os preços elevados serem uma tentativa dos promotores recuperarem rapidamente as perdas dos últimos anos.

“Trata-se apenas de uma resposta ao aumento de preços brutais que atacaram a atividade dos promotores como de todas as indústrias e seria impossível que a cultura mantivesse os mesmos preços de há um ano quando nada se manteve igual”, justifica o representante da Associação de Promotores de Espetáculos.

Um dado é, todavia, incontornável: com estes preços, ver um concerto sai - ou pode sair . mais caro do que acompanhar toda a temporada de futebol de um "grande". Por exemplo, um lugar anual no Estádio do Dragão para acompamnhar o campeão Futebol Clube do Porto custa entre 115 e 200 euros. Um "Red Pass" para o Estádio da Luz pode custar 110 euros, numa das melhores hipóteses. Já uma "Gamebox" para Alvalade não fica por menos de 186 euros (preço de adulto).