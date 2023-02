Grammys. Beyoncé bate recorde e Harry Styles leva o prémio de Álbum do Ano

À partida para a cerimónia, a cantora já era a artista feminina com mais Grammys da História, assim como já tinha igualado o recorde de maior número de nomeações. Agora, Beyonce está empatada, precisamente, com o marido, Jay-Z, somando 88 indicações.

Aliás, graças a este último galardão, a cantora passou a ser a artista com mais Grammys da História, com 32 prémios. "Estou a tentar não me emocionar demasiado. Quero agradecer a Deus por me proteger", começou Beyoncé, no seu discurso de aceitação.

Com nove nomeações, Beyoncé levou a melhor nas categorias Melhor Performance R&B Tradicional e Melhor Canção de R&B, com a música "Break My Soul", e ainda Melhor Álbum de Dance/Eletrónica, com "Renaissance".

No entanto, a cantora era considerada uma das favoritas nos prémios mais cobiçados, incluindo Álbum do Ano, Gravação do Ano e Canção do Ano, mas não venceu em nenhuma destas categorias.

Beyoncé nunca venceu Álbum do Ano, apesar das sucessivas nomeações, sendo que apenas três artistas afro-americanas conseguiram esse feito: Natalie Cole, Whitney Houston e Lauryn Hill.

Em 2020, o cantor John Legend disse que era "quase impossível" para um artista afro-americano ganhar Álbum do Ano e apontou para as várias vezes em que Beyoncé perdeu a categoria.

Viola Davis: a mais recente membro do restrito "EGOT"

Quem também fez História foi Viola Davis, que recebeu o Grammy de Melhor Audiobook, com a obra "Finding Me". A atriz alcançou o cobiçado e muito raro estatuto de "EGOT", destinado a pessoas que conseguem acumular pelo menos uma distinção num circuito de prémios da indústria do espetáculo: Emmy (televisão), Grammy (música), Óscar (cinema) e Tony (teatro).

Entre outros artistas galardoados na 65.ª edição dos prémios, Lizzo foi distinguida com o Grammy de Gravação do Ano, com "About Damn Time”. Já Kendrick Lamar conquistou os Grammys de Melhor Álbum Rap, com "Mr Morale & The Big Steppers", e de Melhor Canção Rap e Melhor Performance Rap, com "The Heart Part 5".

Rosalía levou para casa o prémio de Melhor Álbum de Rock/Música Alternativa Latino, graças a "Motomami" e Taylor Swift arrecadou o Grammy de Melhor Vídeo de Música, com "All Too Well: The Short Film".

Conheça a lista completa de vencedores aqui.