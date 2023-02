Cartas pessoais da Princesa Diana sobre o divórcio vão a leilão

“Susie e Tarek Kassem, como amigos muito próximos de Diana, guardam estas cartas há mais de 25 anos. Elas refletem a relação especial e amorosa que tiveram com uma das mulheres mais únicas que já conheceram”, diz a casa de leilões britânica no seu site.

A casa Lay’s Auctioneers vai leiloar a 16 de fevereiro 32 cartas escritas pela Princesa Diana, que descrevem o período turbulento antes do divórcio com o atual rei Carlos III.

Uma das cartas, datada de 26 de abril de 1996, alguns meses antes do divórcio de Diana e o então príncipe Carlos, revela um dos momentos mais difíceis da princesa de Gales. “Estou a passar por um momento em que a pressão é grande e vem de todos os lados. Às vezes é muito difícil manter a cabeça erguida e hoje estou de joelhos a desejar que este divórcio aconteça”, lê-se.

"Se eu soubesse há um ano o que ia experimentar ao passar por este divórcio, nunca teria consentido", acrescenta uma das cartas.

A coleção “Diana, The Private Correspondence of a Princess” é “extraordinariamente comovente, escrita por uma das mulheres mais influentes do século 20 e documenta uma das suas amizades mais valiosas e significativas durante os últimos dois anos de sua vida”, escreve a Lay’s Auctioneers no seu site.

O dinheiro arrecadado do leilão vai ser entregue a instituições de caridade.