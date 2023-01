U2 anunciam novo álbum com trailer criado por artista português

O disco “Songs Of Surrender”, com data de lançamento marcada para o dia de São Patrício, 17 de março, será composto por novas gravações e reinterpretações de 40 músicas dos U2.

Os U2 anunciaram esta terça-feira o lançamento de um novo álbum com um “trailer” de apresentação da autoria de um português: João Pombeiro é artista visual e animador, ficando conhecido por estar ligado a projetos com Nuno Markl, Bruno Nogueira e ao universo da personagem Bruno Aleixo.

O vídeo, com apenas um minuto, mostra vários momentos marcantes da banda, desde o país originário dos membros, a Irlanda, ao concerto no Live Aid, em Londres, em 1985, além de referências aos álbuns “War”, “Joshua Tree” ou “The Unforgettable Fire”, à atuação nas ruas de Las Vegas ou à queda do Muro de Berlim, terminando com o casal da capa do último álbum, “Songs of Experience”, tudo ao som de uma nova versão de "Beautiful Day”.

"Esta é a curta-metragem que criei para contar os 46 anos de história dos U2 em menos de um minuto. Obrigado pelo desafio", escreveu o português nas redes sociais.