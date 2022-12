​Passagem de Ano com condicionamentos de trânsito em Lisboa

A passagem de Ano terá alguns condicionamentos à circulação rodoviária em Lisboa, anunciou esta quinta-feira a PSP.



A Praça do Comércio e o Parque das Nações vão ser os dois grandes salões de festa na noite de Ano Novo, de sábado para domingo.

“As medidas a adotar incluem condicionamentos da circulação rodoviária em diversas artérias das freguesias de Santa Maria Maior e Parque das Nações, e a criação de pontos de controlo do acesso das pessoas à Praça de Comércio”, adianta a PSP, em comunicado.

Está proibida a entrada dos seguintes objetos: Armas de fogo e armas brancas, garrafas e copos de vidro, explosivos, drogas e seringas, buzinas de ar comprimido, apontadores laser, selfie sticks, megafone, bancos e cadeiras, guarda-chuvas e capacetes.

Praça do Comércio

A partir das 17h00 do dia 31 de dezembro de 2022, todos os acessos de veículos à Praça do Comércio serão interditados, implicando também a limitação à circulação nas artérias adjacentes e que ali afluem:

• Avenida 24 de Julho, no sentido do Cais do Sodré, a partir do entroncamento com a Avenida Dom Carlos I;

• Rua de São Paulo e artérias adjacentes;

• Largo Barão Quintela e artérias adjacentes;

• Rua do Alecrim e artérias adjacentes;

• Largo do Chiado e artérias adjacentes;

• Rua Victor Cordon e artérias adjacentes;

• Todas as artérias da Baixa Pombalina situadas entre a Praça Dom Pedro IV, a Praça da Figueira e a Praça do Comércio;

• Cais do Sodré e artérias adjacentes;

• Largo do Duque de Terceira e artérias adjacentes;

• Largo do Corpo Santo;

• Rua do Arsenal;

• Avenida da Ribeira das Naus;

• Avenida Infante Dom Henrique, entre a Praça do Comércio e o Viaduto da Avenida Mouzinho de Albuquerque;

• Rua da Alfândega;

• Rua do Cais de Santarém;

• Largo do Terreiro do Trigo;

• Rua do Terreiro do Trigo; e

• Rua do Jardim do Tabaco.

“A abertura da circulação, dependerá da verificação das necessárias condições de segurança, prevendo-se que a partir das 05h00 de 1 de janeiro possa ser reaberta a circulação rodoviária em grande parte das artérias acima indicadas”, indica a Polícia.