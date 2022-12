Casa Fernando Pessoa e Museu de Lagos nomeados para Museu Europeu do Ano

A Casa Fernando Pessoa, em Lisboa, e o Museu de Lagos – Dr. José Formosinho estão entre os nomeados para o prémio Museu Europeu do Ano 2023, anunciou esta terça-feira o Fórum Europeu dos Museus.

A lista de 33 nomeados, que inclui os dois museus portugueses, foi divulgada no ‘site’ oficial do Fórum Europeu dos Museus.

Os vencedores serão anunciados no último dia da conferência anual do prémio Museu Europeu do Ano, que decorre em Barcelona entre 3 e 6 de maio de 2023.

O Prémio Museu Europeu do Ano (‘European Museum of the Year Award’ ou EMYA, na sigla inglesa) é o principal e o mais antigo dos galardões atribuídos pelo Fórum Europeu de Museus e também o mais prestigiado na Europa.

Criado para reconhecer a excelência no setor museológico europeu e promover processos inovadores e de excelência, o prémio é atribuído desde 1977, data da fundação do Fórum Europeu dos Museus, criado pelo Conselho da Europa.

O Prémio Museu Europeu do Ano distingue anualmente várias áreas do trabalho do setor museológico, desde a inclusão, relação com a comunidade e ambiente.

Além do galardão principal, são também atribuídos os prémios “Museu Portimão de Acolhimento, Inclusão e Pertença”, “Museu Meyvaert de Sustentabilidade Ambiental”, “Silletto de Participação e Empenhamento Comunitário” e “Kenneth Hudson”, este último criado pelo fundador dos EMYA, para distinguir a coragem institucional e a integridade profissional.

O Prémio Museu Europeu do Ano foi este ano atribuído ao Museu da Mente, nos Países Baixos, numa cerimónia que decorreu em maio, em Tartu, na Estónia.

Podem concorrer museus europeus que tenham aberto nos últimos três anos ou museus com mais anos, que tenham sido alvo de obras de modernização ou ampliação das instalações.