Grammy Latino. Ángela Álvarez artista revelação aos 95 anos

Natural de Cuba, a nonagenária Ángela Álvarez vive nos Estados Unidos desde 1959 e tornou-se na artista mais velha a conquistar o prémio revelação no Grammy Latino.

Partilhou o prémio com a mexicana Silvana Estrada, de 25 anos.

Ángela Álvarez arrecadou o troféu de revelação do ano, numa cerimónia realizada na passada quinta-feira, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

A cantora gravou seu primeiro álbum de estúdio apenas em 2021. O disco teve produção do neto, Carlos José Alvarez, que queria registar a voz da avó para memória futura, com a ajuda do ator Andy Garcia.

Disponível nas plataformas de streaming, o disco homónimo apresenta 15 temas inéditos, escritos desde a adolescência.

"A Deus, à minha amada pátria, Cuba, que jamais poderei esquecer e também a todos aqueles que ainda não realizaram o seu sonho", declarou Ángela Álvarez, no discurso na cerimónia Grammy Latino.

“Mesmo que a vida seja difícil, sempre há uma saída e com fé e amor poderemos encontrá-la. Garanto que nunca é tarde”, salientou a cantora.

Ángela Álvarez também fez uma incursão recente no filme “O Pai da Noiva”, onde canta o clássico “Quiéreme mucho”.