Alma Viva conquista cinco prémios no festival Caminhos do Cinema Português

Alma Viva - o filme indicado por Portugal para os Óscares 2023 pela Academia Portuguesa de Cinema, realizado por Cristèle Alves Meira, conquistou cinco prémios no festival Caminhos do Cinema Português.

O prémio D. Quijote atribuído pelo Júri da Federação Internacional de Cineclubes, p prémio Melhor Realização para Cristèle Alves Meira, o prémio Melhor Argumento Original para Cristéle Alves Meira e Laurent Lunetta, o prémio Melhor Interpretação Secundária para a actriz Ana Padrão e o Prémio Revelação para a jovem Lua Michel, protagonista do filme.

Alma Viva continua em terceira semana de estreia nos cinemas, em Lisboa, Braga, Cascais, Gaia, Gondomar, Penafiel e Viseu.

Apresentado pela primeira vez na Competição da Semana da Crítica do Festival de Cannes em maio passado, Alma Viva tem desde então circulado e sido premiado em inúmeros festivais um pouco por todo o mundo, tendo recebido um dos mais importantes prémios da SEMINCI (Semana Internacional de Cinema) de Valladolid, em Espanha, um dos mais prestigiados festivais do país vizinho: o Prémio Pilar Miró para Melhor Novo Realizador (nesta caso, realizadora).

O filme que teve a sua antestreia no dia 29 de outubro, na Cinemateca Portuguesa, sessão que contou com a presença do senhor Presidente da República e do senhor Ministro da Cultura, entre outras personalidades, tem sido elogiado por toda a imprensa nacional e estrangeira.