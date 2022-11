Rei Carlos III proíbe "foie gras" nas residências da família real britânica

Rei Carlos III ordena que se deixe de servir 'foie gras' nas residências oficiais da família real britânica. A decisão foi anunciada através de uma carta enviada pelo Palácio de Buckingham à associação de defesa animal PETA.

Segundo a BBC, o monarca sempre foi um crítico do prato, confecionado à base de fígado de pato ou ganso. Carlos III é um conhecido ambientalista e apologista da dignididade animal na indústria agropecuária, tendo até deixado de produzir ou comer 'foie gras' nas suas propriedades.

À PETA - Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais -, o texto comunica que a realeza deixará de comprar ou servir o prato nas suas residências oficiais, nomeadamente nos castelos de Balmoral, Sandringham, Windsor, Hillsborough e no Palácio de Buckingham.

No Reino Unido, têm-se registado protestos contra a produção e venda desta iguaria, devido ao seu processo de confeção, que envolve a alimentação excessiva e forçada dos animais.

Elisa Allen, vice-presidente da PETA no país, recebeu a notícia de bom grado e pede que "se siga o exemplo do rei e se deixe o 'foie gras' de fora da ementa do Natal", conta a BBC.

A dirigente pede que haja uma maior sensibilização para o assunto, quando há "aves a ser dolorosamente forçadas a comer". Allen garante que imagens e vídeos captados do processo são o suficiente para se "perder o apetite".