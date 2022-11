“Symbiosis”. Exposição em Setúbal alerta para poluição de plástico nos oceanos

Uma instalação e uma exposição de pintura da autoria de Antonieta Martinho, centradas na poluição de plástico nos oceanos, pode ser agora visitada no Museu do Trabalho Michel Giacometti, na cidade de Setúbal.



“É mais um contributo para recordar que a vida dos oceanos e a sobrevivência dos humanos se encontram interligadas e ameaçadas pelos hábitos de consumo, cujo subproduto é proveniente das embalagens plásticas”, refere a curadora, Ana Lima-Netto, num comunicado enviado à Renascença.

“Symbiosis”, que é organizada pela Câmara Municipal de Setúbal, tem como um dos principais destaques, uma instalação suspensa composta por um cardume de peixes com 1200 peças, 14 medusas, corais e outros organismos aquáticos, elaborada com recurso a garrafas e garrafões de plástico encontrados no lixo.