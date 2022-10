Filme sobre Leonard Cohen abre Festival Porto/Post/Doc

O filme "Hallelujah: Leonard Cohen, a journey, a song" estreia-se em Portugal em 16 de novembro no Coliseu do Porto e abre a 9.ª edição do Festival Porto/Post/Doc, que vai apresentar 115 filmes em 11 dias.

"Hallelujah: Leonard Cohen, a journey, a song", de Daniel Geller e Dayna Golfine, é uma estreia nacional que "gira à volta de imagens de arquivo" sobre o processo criativo do músico Leonard Cohen e que vai ser exibido dia 16 de novembro no "maior ecrã da invicta", localizado no Coliseu do Porto, anunciou nesta quarta-feira o diretor do festival de cinema, Dario Oliveira, durante a conferência de imprensa para apresentar a programação do certame cinematográfico.

"Abriremos com alguma cerimónia e um prazer redobrado na grande sala do Coliseu, local onde em 2021 encerrámos o festival. "Hallelujah: Leonard Cohen, a journey, a song" irá cumprir os nossos propósitos, indo ao encontro de várias gerações, frente ao maior ecrã da invicta, numa sala que tem marcado as memórias cinéfilas de várias gerações", lê-se no editorial que Dario Oliveira escreveu para o dossiê de imprensa entregue aos jornalistas.