Música e arte de Angie Del Riego expostas em Monsaraz

“El Arte Y Musica de Angie Del Riego” é o título da exposição de pintura e desenho que a artista da República Dominicana, Maria Angelines (Angie) Del Riego Abreu, apresenta na vila medieval de Monsaraz, a partir deste sábado, dia 22 de outubro.

A exposição, que vai estar patente na Igreja de Santiago, integra quadros a óleo sobre tela e desenho misto a carvão e lápis de cor.

“Uma das obras que vai estar exposta, “La Marchanta en el mercado”, foi selecionada entre duas mil obras representando 200 países para a exposição mundial da Organização das Nações Unidas na Expo 2015, em Itália”, revela a Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, numa nota enviada à Renascença.

A artista dominicana conta com vários trabalhos considerados relevantes, que integram coleções privadas, e que têm sido, apresentados em exposições individuais e coletivas nos Estados Unidos da América, mas também no continente europeu.

Além de pintora, Angie Del Riego também é a cantora e compositora. Deste seu percurso no mundo da música, destaca-se a composição do tema “Nombre Secreto: Mariposas”, criada para um documentário sobre as Irmãs Mirabal, mortas, recorde-se, em 25 de novembro de 1960, durante a ditadura de Rafael Trujillo na República Dominicana.

A artista, citada no comunicado, explica que a relação entre a música e a arte levou-a “a explorar diferentes técnicas e suportes que transformaram as minhas ideias em coleções ou séries com diferentes temáticas, combinando arte e recitais de canto para apresentar o que chamo de exposições multidisciplinares”.

“Utilizando a música e a arte como instrumento de recuperação física, mental e emocional, comecei a desenvolver projetos com temáticas étnicas e consciencialização da violência contra a mulher”, acrescenta, Del Riego.

A exposição, que vai poder será apreciada até dia 11 de dezembro, recebe no final de novembro, a visita Embaixador da República Dominicana em Portugal, Miguel Angel Prestol.