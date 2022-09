​Mais de 770 mil visitantes passaram pela Feira do Livro de Lisboa

A Feira do Livro de Lisboa recebeu 772 mil visitantes, avançou esta sexta-feira a organização.



No evento, realizado entre 25 de agosto e 11 de setembro, registou-se um aumento do número de jovens dos 18 aos 24 anos, que representaram 37% dos visitantes.

Já 22% são novos visitantes que nunca tinham ido à 92.ª edição da Feira do Livro de Lisboa e 45% dos inquiridos não esteve na edição anterior, indica a organização, em comunicado.

No ano em que a Ucrânia foi o país convidado, a Feira do Livro de Lisboa indica ainda que foram doados mais de 65 mil livros ao Banco de Bens Doados.

“É com muito orgulho que podemos afirmar que, graças ao trabalho de todos os envolvidos, a 92.ª edição da Feira do Livro de Lisboa foi um enorme sucesso e os números falam por si. Quer a nível de visitantes – 772 mil pessoas – como a nível de vendas, cujo balanço é muito positivo também, com uma subida generalizada das vendas face à última edição para a maior parte dos participantes.”, afirma Pedro Sobral, presidente da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL).