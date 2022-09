Jane Fonda diagnosticada com linfoma

A atriz Jane Fonda anunciou, este sábado, que foi diagnosticada com um linfoma, mas que já começou os tratamentos de quimioterapia.

Em publicação no Instagram, a artista norte-americana, de 84 anos, esclarece que não se trata de um linfoma de Hodgkin - ambas as formas são tratáveis - e que, apesar do diagnóstico, sente-se "muito sortuda".

"É um cancro muito tratável, 80% das pessoas sobrevivem, por isso sinto-me muito sortuda. Também me sinto sortuda porque tenho seguro de saúde e acesso aos melhores médicos e tratamentos. Tenho noção, e isso é doloroso, de que sou privilegiada. Quase todas as famílias nos Estados Unidos já tiveram de lidar com cancro a determinada altura e demasiadas não tinham acesso aos cuidados de saúde de qualidade que eu estou a receber. Isso não está certo", escreve a atriz.

Fonda diz que é imperativo intensificar a conversa "não só sobre curas, mas também sobre as causas [de tumor], para podermos eliminá-las".

Jane Fonda revela que começou a fazer quimioterapia há seis meses e que está a litar "bastante bem" com o tratamento. A atriz assegura, ainda, que continuará a participar na luta contra as alterações climáticas.

"Acreditem, não deixarei que isto interfira com o meu ativismo climático. O cancro é um professor e eu estou a prestar atenção às lições que me tem dado. Uma delas é a sobre importância da comunidade", vinca.